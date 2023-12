Calcio C, Verso Cesena-Torres: anche domani al Manuzzi ci sarà un pubblico da categoria superiore

Il muro degli undicimila spettatori è stato “abbattuto” ieri sera: 4.538 i biglietti già venduti (519 in curva Ferrovia) a cui vanno aggiunti 6.535 abbonati. Una cornice di pubblico da categoria superiore quella attesa domani all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, uno stadio che non solo registra la più alta affluenza complessiva del campionato di C, ma che attira, per la sua comodità e per il suo prestigio, il maggior numero di spettatori avversari (fonte stadiapostcards). Per tante tifoserie, quella di Cesena è fin qui stata la trasferta più seguita e anche quella della Torres sarà eccezionalmente numerosa, considerato che sul “continente” (quindi Olbia esclusa) aveva raggiunto al massimo 154 presenze a Perugia.

Anche recentemente il presidente Matteo Marani ha citato lo stadio di Cesena come esempio e modello per la Lega Pro. Era invece la vecchia Fiorita quella che da bambino Marani frequentava (ai tempi del Cesena di Bagnoli) quando era a casa dei nonni romagnoli e che ospitò lo scontro tra le prime due della Serie B 1980-1981, Cesena e Milan. I 28.602 spettatori assiepati sui gradoni sorretti dai tubi Innocenti costituiscono un record per una gara di B in Romagna. Lo 0-0 accontentò le due contendenti che l’anno seguente si ritrovarono in A.

In Serie C risale al febbraio scorso il picco di presenze (17.130) in Cesena-Reggiana, altra sfida al vertice tra prima e seconda, finita con la vittoria, con annessa definitiva fuga, degli emiliani.