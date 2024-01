Inizia male il 2024 per il Rimini che incappa ad Arezzo, campo tradizionalmente ostile, nella terza sconfitta consecutiva. Prova molto deludente da parte dei biancorossi, che hanno concesso un’infinità di occasioni ad una squadra priva di tutto il centrocampo titolare. Dopo essere stata a più riprese salvata da un Colombi insuperabile, il Rimini al 72’ è capitolato sotto i colpi del migliore in campo Pattarello con un colpo di testa in tuffo.