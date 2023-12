Calcio C, Sabato Perugia-Cesena: domani parte la prevendita per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri

Tranne Andrea Ciofi, che si riunirà al gruppo dopo le vacanze di Natale, alla seduta di questa mattina del Cesena erano presenti tutti i giocatori. Rispetto a domenica, Toscano recupera Adamo.

Domani, intanto, scatta la prevendita per il settore ospiti di Perugia in vista del match di sabato, l’ultimo del 2023. I biglietti si possono acquistare, al prezzo di 14 euro (più uno di prevendita), nei punti vendita di Ticketone e al Coordinamento Club (oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, domani e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Per i residenti in Emilia Romagna è vietato l’acquisto negli altri settori. La vendita terminerà venerdì alle ore 19 e va ricordato che c’è l’incedibilità del titolo.