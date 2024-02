Calcio C, Rimini-Cesena: venduti oltre 6mila biglietti: le informazioni su parcheggi e viabilità

Prevendita a gonfie vele, del resto Rimini-Cesena non può lasciare indifferenti le due tifoserie. Così fino a ieri sera il calcolo al botteghino parlava di oltre seimila biglietti venduti, compresi i 1.282 di settore ospiti che i tifosi del Cesena hanno polverizzato in dieci minuti. Ma la prevendita non è terminata perché proseguirà anche oggi dalle 10.30 alle 12.30 allo Store del Rimini posto sotto la tribuna centrale e dalle 18.30 fino alle 21 (un quarto d’ora dopo l’inizio della partita) ai botteghini in via Lagomaggio. Restano 500 tagliandi di tribuna laterale e centrale.

Parcheggio locali

Il Rimini invita tutti gli spettatori ad arrivare per tempo allo stadio. Il parcheggio più funzionale è l’ex area Questura (Damerini).

Viabilità

Zona delimitata e interdetta dalle ore 17.30 alle ore 23.45: incrocio via IX Febbraio-via Machiavelli, Piazzale del Popolo incrocio via Sonnino-via Mamiani, incrocio via Lagomaggio-via Mamiani, via Lagomaggio rotatoria-via IX Febbraio, via Lagomaggio rotatoria-via Mario Damerini, incrocio via Lagomaggio-via Balilla, incrocio via Gioberti-via Balilla, via A. Da Brescia, incrocio via Baccelli-via Balilla, incrocio via Maroncelli-via Pascoli, incrocio via Balilla-via Flaminia, via A. Da Brescia nei pressi della pista ciclabile di via Flaminia-vicolo interno Palasport lato sud (lato scuola).

Divieto di sosta

All’interno delle zone sopra specificate e quelle del parcheggio via Sartoni, via Masaniello, tratto via Balilla e parcheggio del Tribunale via Flaminia Conca. Inoltre, il divieto di sosta dovrà essere esteso su via Bacelli e a destra di via Dalla Chiesa.