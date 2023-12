Questa mattina, all’ospedale Humanitas di Milano, Andrea Ciofi ha subìto un intervento di chirurgia addominale per la correzione di due sport hernia. L’intervento è riuscito perfettamente e già alle 14 il difensore bianconero ha postato su instagram la sua foto dal letto di ospedale per annunciare che è andato tutto bene. Se tutto procederà per il verso giusto, Ciofi sarà pronto per giocare in 45/60 giorni, quindi tra fine gennaio e metà febbraio.