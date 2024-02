Calcio C, lo stesso Cesena e un altro Rimini: nel ritorno è un derby da grandi numeri

Lo stesso Cesena, un altro Rimini. Cosa è cambiato un girone dopo nei risvolti del derby? Quasi niente per chi indossa la maglia bianca con bordi neri, quasi tutto per chi veste la maglia a scacchi biancorossa. Se all’andata si sfidarono una squadra già lanciatissima (il Cesena) e un’altra in clamorosa difficoltà (il Rimini), venerdì sera al Neri la forbice sarà molto meno aperta e “veritiera” dei 30 punti di distacco che ci sono oggi in classifica tra le due squadre romagnole. Il merito è di entrambe. Il Cesena ha mantenuto la propria velocità di crociera senza mai rallentare: ad esempio, nelle 18 partite disputate dopo il derby dell’andata gli uomini di Toscano hanno conquistato 13 vittorie e 5 pareggi per un totale di 44 punti, cioè 2.44 a partita, gli stessi del primo mese di campionato, mentre il Rimini ha prima messo in moto, poi abbandonato la zona rossa e infine avvicinato il perimetro play-off dall’alto di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte per un rendimento indiscutibilmente migliore rispetto alla tremenda partenza. Ma andiamo con ordine e cominciamo dallo stadio Romeo Neri, il teatro del derby di ritorno di venerdì sera.

Casa dolce casa

Da terra di conquista, con i successi di Arezzo e Recanatese nelle prime quattro giornate con Raimondi, oggi lo stadio di Rimini è diventato un fortino. Da quando Emanuele Troise ha ereditato la cloche, solo una squadra ha espugnato il vetusto stadio biancorosso: si tratta del Gubbio, corsaro lo scorso 23 dicembre nell’unico vero momento fisiologicamente complicato della stagione dell’ ex allenatore di Mantova e Cavese. Con Raimondi il Rimini aveva conquistato 4 punti nelle prime 4 giornate, oggi i punti sono 17 in 8 gare disputate in casa, cioè più di 2 punti a partita per una media chiaramente da altissima classifica. E infatti, nella speciale classifica riguardante il rendimento casalingo delle 20 squadre del Girone B, il Rimini è quinto: solo la capolista Cesena (32), il tandem composto da Carrarese e Torres (29) e il Gubbio (24) hanno conquistato più punti in casa dei biancorossi, che hanno lo stesso fatturato interno di Pescara, Perugia e Lucchese. Dai punti ai gol, realizzati e incassati. E anche in questo caso il Rimini di Troise viaggia forte, con un passo quantomeno da play-off, grazie a 11 reti segnate e solo 5 subite al Neri con quattro gare chiuse con la porta di Colombi inviolata. Solo il Gubbio (unica a vincere) è riuscito a segnare 2 gol al Neri, mentre si sono fermate a un gol l’Ancona, la Torres e il Pineto. Nelle famose 4 gare precedenti con Raimondi, tanto per dare un’idea, i biancorossi avevano segnato 9 gol, ma soprattutto ne avevano incassati 10. La musica è cambiata dietro: con il doppio delle partite giocate in casa, il Rimini ha incassato la metà dei gol. Non a caso, considerando solo le 17 giornate con Troise, il Rimini sarebbe ottavo.

Striscia positiva

Questi numeri da alta classifica saranno messi a dura prova da chi l’aria dell’alta classifica la respira ormai da mesi. Ormai non fa quasi più notizia, ma la capolista Cesena è imbattuta da 23 giornate: l’unica sconfitta risale al 4 settembre, giorno della trasferta di Olbia nella gara inaugurale del campionato. Da quel giorno il Cavalluccio ha marciato più forte di tutti sia in casa che in trasferta: al Manuzzi i punti conquistati sono 32 in 12 giornate, in trasferta “solo” 27 in altrettante partite disputate. Nessuno ha fatto meglio tra le mura amiche, nessuno ha fatto meglio in viaggio. Lontano dall’Orogel Stadium i bianconeri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, sfiorando l’en plein al Mazza di Ferrara, nell’unica gara stagionale senza gol all’attivo. I 21 gol realizzati in trasferta valgono il secondo miglior attacco esterno del Girone B (dietro al Pescara), mentre i 6 gol subiti significano primato davanti alla Virtus Entella (7). Nel fatturato esterno, il Cesena comanda davanti al Perugia (22) e al tandem composto da Pontedera e Torres (21). Clamorosa è soprattutto la differenza reti (+15), che spiega la forza degli uomini di Toscano, indiscutibilmente i più continui del campionato in queste prime 24 giornate. A proposito di strisce positive, Matteo Pisseri non ha ancora incassato gol nel 2024 ed è imbattuto da 578 minuti complessivi, cioè dal gol di Fischnaller in Cesena-Torres del 17 dicembre: con altri 23 minuti “immacolati”, il portiere del Cavalluccio riuscirà a superare i 600 minuti con la porta chiusa del girone di andata.