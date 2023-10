Calcio C, l’Albania Under 21 convoca Shpendi per lunedì, ma c’è Arezzo-Cesena: cosa succederà?

Che Cristian Shpendi venisse convocato da Alban Bushi, Ct dell’Albania Under 21, per le sfide di qualificazione agli Europei di categoria in programma venerdì 13 in Finlandia e martedì 17 in Albania contro il Montenegro era scontato. Ieri però la federcalcio albanese ha comunicato che il raduno (c’è anche il gemello Stiven, con Cristian) è fissato per lunedì 9 ottobre, giorno in cui il Cesena giocherà ad Arezzo. Ora, il Cesena dava per scontato che Cristian saltasse la gara di domenica 15 contro il Sestri Levante, ma non aveva preso in considerazione il fatto che potesse essere a rischio la presenza nella sfida di Arezzo (che è un posticipo della giornata in programma domenica, giornata che non rientra nella finestra che la Fifa riserva alle nazionali). Oggi a Tirana ci sarà la conferenza stampa del Ct Bushi e potrebbero venire fuori delle novità, come ad esempio la possibilità di concedere un giorno di permesso a Cristian. Di certo, qualora Shpendi, capocannoniere della Serie C, non dovesse essere presente ad Arezzo sarebbe un danno per il Cesena, ma soprattutto un’ingiustizia dovuta alla decisione di posticipare il match al lunedì sera.