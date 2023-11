Calcio C, L’Albania ha liberato Shpendi: è già atterrato in Italia e domani sarà a disposizione di Toscano per Cesena-Lucchese

La Fshf, la federcalcio albanese, ha liberato Cristian Shpendi dopo l’espulsione rimediata venerdì sera al Giulesti Stadium di Bucarest nel 5-0 inflitto dalla Romania all’Albania nelle qualificazioni per gli Europei Under 21. Questo pomeriggio attorno alle ore 15, Shpendi è stato sconvocato ufficialmente e a quel punto il Cesena ha deciso di non far imbarcare Cristian sull’aereo che avrebbe riportato la nazionale dalla Romania all’Albania, ma ha cercato un volo per far arrivare direttamente Shpendi in Italia e poterlo avere a disposizione domani in occasione di Cesena-Lucchese in programma alle ore 16.15. L’attaccante del Cesena si è imbarcato alle 19.15 italiane dalla Romania ed è atterrato dopo un paio d’ore a Treviso, dove ad attenderlo c’era un autista che lo riporterà in Romagna nel cuore della notte. Domani Cristian Shpendi sarà a disposizione di Toscano e partirà dalla panchina.