Calcio C, diretta finisce 1-1 il big-match tra Cesena e Torres (rivivi il live)

CESENA-TORRES 1-1

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, Francesconi (27’ st Varone), De Rose, Donnarumma; Berti (22’ st Saber), Kargbo (22’ st Corazza); Shpendi. In panchina 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 25 David, 6 Bumbu, 4 Chiarello, 11 Ogunseye, 30 Giovannini. Allenatore Domenico Toscano.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (31’ st Cester), Mastinu, LIviero; Ruocco (43’ st Menabò); Fischnaller, Scotto (35’ st Masala). In panchina 1 Garau, 22 Petriccione, 19 Siniega, 3 Pinna, 33 Pelamatti, 30 Fabriani, 27 Lora, 6 Kujabi, 25 Nunziatini, 28 Mandrelli, 17 Goglino, 29 Sanat. Allenatore Alfonso Greco.

ARBITRO: Perri di Roma 1.

RETE: 3’ st Shpendi, 7’ st Fischnaller

AMMONITO: Mastinu, Kargbo, Idda, Fischnaller, Cester

NOTE: Spettatori 12.647 (6.112 paganti, 6.535 abbonati) per un incasso di euro 109,744,07. Angoli: 4-1 per il Cesena.

Le due squadre hanno confermato di essere le migliori. Il Cesena con questo pareggio mantiene la vetta con 2 punti di vantaggio e l’imbattibilità al Manuzzi, ma sa che non potrà stare sereno fino alla fine in quanto la Torres ha dimostrato di essere squadra qualitativa, ma soprattutto preparata benissimo, organizzata, di grande impatto fisico e forte anche dal punto di vista mentale. Se il pareggio è un risultato giusto, va sottolineato come al Cesena siano stati annullati due gol, uno a Berti per fuorigioco (decisione al limite) e uno a Shpendi in mischia per un fallo di confusione a punire Pierozzi

49’ st. Finisce qui sull’1-1 il big-match tra Cesena e Torres. Risultato nel complesso giusto, ma il Cesena può recriminare per due gol annullati a Berti e a Shpendi

45’ st. Saranno 4 i minuti di recupero

44’ st. Tremendo testa contro testa tra Silvestri e Cester: i due giocatori restano a terra. GIoco fermo. Si riparte e Silvestri subisce subito fallo

43’ st. Ultimo cambio nella Torres: dentro Menabò per Ruocco. La Torres chiude con ilm 3-5-2

42’ st, Cesena a un passo dal gol dopo combinazione Varone-Saber, sul cui cross per Corazza, Idda si immola e Zaccagno blocca

40’ st. Cester affossa De Rose sulla trequarti: ammonito

38’ st. Annullato il gol di Shpendi per fallettino in mischia di Pierozzi sull’angolo di Donnarumma

37’ st. Donnarumma spara da posizione impossibile: Zaccagno vola a mettere in angolo. Batte Donnarumma e Idda sfiora l’autorete, altro angolo

35’ st. Secondo cambio nella Torres: dentro Masala per Scotto, tra i migliori in campo. Torres con il 3-5-2

30’ st. De Rose ruba a GIorico e spara il destro dal limite: Zaccagno vola e alza in corner. Prima del corner Cester rileva Giorico. Scotto respinge il cross di Donnarumma

28’ st. Dentro Varone per Francesconi. Finora ha cambiato solo Toscano mentre la Torres prosegue con i titolari, che stanno ancora correndo tantissimo

26’ st. Miracolo di Pisseri su colpo di testa di Zecca, ancora una volta pescato alle spalle di un Donnarumma in difficoltà in fase difensiva, dal lungo cross di Scotto

22’ st. Due cambi nel Cesena: dentro Saber e Corazza, fuori Kargbo e Berti. Ora nel Cesena il vertice offensivo lo fa Corazza, con Shpendi sul centro-sinistra e Saber sul centro-destra.

20’ st. Ammonito Fischnaller per fallo su Pieraccini

19’ st. La Torres lascia giocare Prestia, copre la profondità e obbliga quasi sempre il leader della difesa bianconera a forzare. Tanti gli errori commessi

15’ st. Shpendi fermato per giusto fuorigioco su lob di Kargbo, che aveva appena arringato la curva dopo un gran recupero difensivo

14’ st. Shpendi fallisce il 2-1 di testa, girando fuori da 5 metri il cross di Donnarumma. Ammonito Idda per fallo precedente su De Rose

11’ st. Kargbo perde una palla sanguinosa in uscita. Poi a fine azione protesta per un fallo che non c’era e viene ammonito

8’ st. Il gol di Shpendi ha finito per spegnere il Cesena e caricare la Torres. Ora il Cesena è un po’ in difficoltà ed è stato colpito ancora una volta in stagione con il primo tiro nello specchio

7’ st, FISCHNALLER 1-1. Cross di Scotto da sinistra, Donnarumma lascia pensando di non avere nessuno alle spalle, invece c’è Zecca, che al volo mette in mezzo per il tocco ravvicinato di Fischnaller a porta vuota

3’ st, CRISTIAN SHPENDI 1-0. Kargbo percuote centralmente, Idda va a vuoto, Shpendi ruba palla al compagno e di sinistro incrocia nell’angolino alla sinsitra di Zaccafgno

2’ st. Torres sempre aggressiva. Ora fallo di Idda su De Rose al limite dell’area bianconera

1’ st. Si riparte. Palla alla Torres. Francesconi in campo con il turbante

Rivedendo le immagini, restano grossi dubbi sul gol annullato a Berti per fuorigioco. L’impressione è che il 14 del Cesena fosse dietro la linea del pallone, quindi in posizione regolare. Ma si è davvero al limite. Il dato più impressionante è l’età media delle due squadre: 26 anni il Cesena, 30 anni la Torres

47‘ pt. Fallo su Shpendi sulla trequarti. Il Cesena chiude in avanti dopom 5 minuti di difficoltà in mezzo, Pieraccini anticipato in corner ma l’arbitro manda tutti negli spogliatoi

45’ pt. Saranno 2 i minuti di recupero

39’ pt. Rientra in campo Francesconi

37’ pt. Mastinu stende Francesconi ed è il primo ammonito del match. Sanitari in campo per il bianconero, colpito alla testa da una gomitata. Francesconi deve uscire: sanguina dalla testa

35’ pt. Zecca abbatte Donnarumma: punizione per il Cesena dal vertice dell’area: respinto il cross di Donnarumma, che poi pasticcia e regala un fallo laterale alla Torres

33’ pt. Nel breve i giocatori della Torres sono più reattivi ed elastici e stanno vincendo un numero superiore di seconde palle.

29’ pt. Perri punisce un intervento in gioco pericoloso di Francesconi su Ruocco. Punizione dalla trequarti per la Torres. Cross lunghissimo direttamente sul fondo

25’ pt. Gioco fermo: si è fatto male Zaccagno alla mano destra uscendo in scivolata per anticipare Shpendi. Dopo un minuto Zaccagno torna in porta e si riparte

24’ pt. Diagonale mancino di Shpendi a metà tra un tiro e un assist per Pierozzi, in ritardo

20’ pt. Gol annullato a Berti. Va così: Berti arma il destro di Kargbo e sulla respinta di Zaccagno mette in rete di destro, ma era in fuorigioco. Decisione al limite ma giusta

18’ pt. Prestia in verticale per Kargbo, fermato a 40 metri dalla porta per un fuorigioco millimetrico

17’ pt. Occasione Cesena, Corner di Donnarumma, incornata di Prestia e paratissima di Zaccagno di bagher

16’ pt. Torres più reattiva: Mastinu si invola a sinistra e costringe Prestia a mettere in corner. Dal corner parte il contropiede del Cesena, con Idda che salva in corner su Shpendi

14’ pt. Zecca devia fuori un cross di Idda ma era in evidente fuorigioco

13’ pt. Come prevedibile, si gioca su duelli individuali a tutto campo

12’ pt. Bella manovra del Cesena e palla da Silvestri a Donnarumma, sul cui cross Antonelli svetta e libera

9’ pt. Il Cesena sta lasciando troppo spazio tra centrocampo e attacco, con i giocatori della Torres bravi a farsi trovare liberi tra le linee

8’ pt. Occasione Torres. Zecca vince un contrasto con un Silvestri morbido, si invola verso Pisseri e dal limite scarica in curva sprecando la prima palla-gol del match.

6’ pt. Gran ritmo in questo avvio.

5’ pt. Kargbo va di uncinetto in area ma sbaglia l’assist per Shpendi

4’ pt. Altro contropiede Torres e Pisseri anticipa in uscita Ruocco.

3’ pt. Scotto ruba e lancia Fischnaller, su cui è bravo Prestia.

2’ pt. Torres subito aggressiva, con i tre attaccanti che vanno a pressare altissimi i difensori bianconeri

1’ pt. Si parte. Il Cesena attacca verso la curva Mare

Ora il minuto di raccoglimento