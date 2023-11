Calcio C, Dalla Lucchese alla Lucchese: domenica dopo 232 giorni John Aiello tornerà al Dino Manuzzi. E’ la prima uscita da presidente del Cesena

Dalla Lucchese alla... Lucchese. Chissà se sarà stata una scelta voluta o semplicemente casuale, fatto sta che domenica, a 232 giorni di distanza dal 1° aprile (che detta così, sembra quasi uno scherzo), John Aiello farà il suo ritorno all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Sarà la sua prima uscita ufficiale da presidente del Cesena Fc, dopo la nomina avvenuta il 25 agosto, quando il club bianconero ufficializzò l’uscita di Robert Lewis dalla compagine societaria. La speranza è che Aiello junior, che a causa degli screzi con il suo vecchio compagno di avventura ma anche per nuovi impegni lavorativi, ha negli ultimi 7 mesi lasciato le redini del comando al fratello maggiore Michael, voglia parlare per spiegare quanto successo all’interno delle stanze dei bottoni in questo 2023.

Quel che è certo è il fatto che John Aiello sia stato molto preso dall’incarico di direttore operativo della Avesi Partners, una Llc che ha sede a Stamford, in Connecticut, a un’ottantina di minuti da Madison, in New Jersey, dove la sua famiglia vive.

John Aiello è atteso in Italia per la giornata di domani insieme alla moglie Allyson. Oltre al presidente, tornerà a Cesena anche Michael Aiello, accompagnato dalla consorte Catherine. Non si sa, invece, se ci sarà Anthony Scotto, importante ristoratore italo-americano che da fine agosto è entrato nel Cda di Cesena Fc al posto di Lewis, mentre è molto probabile quella di Jerry Deifer, ormai un ospite fisso del Manuzzi, al quale la proprietà ha affidato il compito di trasformare, nel corso dei mesi estivi, lo stadio del Cesena in una arena per concerti. Ma questa è un’altra storia. La storia che alla gente di Cesena interessa è soprattutto (o solo?) quella del Cavalluccio. E sarebbe interessante conoscere da John Aiello il contenuto dei prossimi capitoli.