Calcio C, Cesena, 46 punti in un girone: è il massimo in 84 campionati

I 46 punti conquistati finora dal Cesena di Mimmo Toscano costituiscono un record assoluto nella storia del Cavalluccio, anche come media partita (2.42). Il Cesena di Angelini, che nella stagione 2018-2019 vinse la Serie D con il maggior numero di punti in un singolo campionato, nel girone di andata, giocando sempre 19 gare, si era fermato a quota 44 (2.31 di media a gara), pur conquistando lo stesso numero di vittorie (14) ma incassando tre sconfitte rispetto all’unica del tecnico calabrese contro l’Olbia alla prima giornata.

Striscia record

A quel ko in Sardegna sono seguite 18 partite utili che rappresentano un altro record per il Cesena. La precedente serie positiva si era fermata a 17 giornate nella stagione 1956-1957, l’ultima giocata al vecchio campo sportivo dell’Ippodromo e valida per il campionato di Promozione. I bianconeri di Renato Lucchi persero l’imbattibilità proprio nell’ultimo turno (Sammaurese-Cesena 5-2) quando ormai avevano la pancia piena per avere conquistato con una settimana di anticipo la promozione in Interregionale. Anche in quella stagione il Cesena si era laureato campione d’inverno, ma a pari punti del Rimini, messo alle spalle nel corso del ritorno.