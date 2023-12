Calcio C, Campione d’inverno in solitaria: per il Cesena è la prima volta tra i professionisti

Con le temperature miti degli ultimi giorni ci ha pensato il Cavalluccio a ricordarci che siamo a dicembre grazie al titolo di “campione d’inverno” conquistato meritatamente dal Cesena. E sono da record non solo le temperature fatte registrare dal termometro, ma anche i numeri registrati al giro di boa dagli uomini di Domenico Toscano.



Titolo rinviato per neve

Mai tra i professionisti il Cesena aveva concluso il girone di andata da solo in vetta. Nell’unico caso del 1972-’73 in Serie B condivideva infatti il primato con il Genoa, che poco dopo andò definitivamente in fuga. La squadra di Luigi Radice si mantenne comunque in seconda posizione che le valse la promozione in serie A. In tutti gli altri casi (allargando la ricerca ai campionati non professionistici) il Cesena campione d’inverno ha conservato la vetta sino al termine. Ai campionati di Serie D 1959-1960 e 2018-2019 si riferiscono gli unici precedenti con il Cavalluccio al comando solitario nel lato A della stagione. Nel primo caso, in realtà, la squadra di Arnaldo Pantani aveva girato a braccetto con l’Alma Juventus Fano che però aveva disputato una partita in più, poiché Rovereto-Cesena era stata rinviata due volte, prima per neve e poi per impraticabilità del campo. Il successivo pareggio nel match di recupero consentì ai romagnoli di staccare i rivali e di laurearsi con “effetto retroattivo” campioni d’inverno solitari. Un primato che il Cesena difese fino alla vittoria finale e alla promozione in C.



Mimmo supera Beppe

Molto più recente e fresco nella memoria è il precedente del 2018-2019, quando la squadra di Giuseppe Angelini chiuse l’andata in vetta distanziando di 4 lunghezze il Matelica, che poi fino all’ultima giornata provò (invano) a contendere il primo posto ai bianconeri. Ad essere pignoli ci sarebbe anche il caso del 1940-’41 con il Cesena davanti al Panigale al giro di boa. È tuttavia un precedente poco significativo visto che il girone di andata si esaurì in appena 7 gare, inoltre il primo posto conservato dal Cesena nel ritorno non decretò la promozione in C, che arrivò passando per l’ammissione alla successiva fase finale.

Campioni in rimonta

In tutti i casi in cui il Cesena è stato campione d’inverno, alla fine è arrivata la promozione. Per contro, non tutti i campionati vinti avevano visto i bianconeri al primo posto già alla fine dell’andata. Nel 2008-2009 nella Prima divisione Lega Pro il Cavalluccio guidato da Pierpaolo Bisoli era terzo a -5 dalla Pro Patria, nel 1997-1998 (Serie C1) la formazione alleanata da Corrado Benedetti era staccata di due lunghezze dal Livorno, nel 1967-1968 (Serie C) il Cesena con in panchina Cesare Meucci accusava un ritardo di un punto dalla Sambenedettese ed infine nel 1952-1953 (Promozione) il -2 dall’Alfonsine non impedì ai bianconeri allenati da Marcello Pellarin di rimontare e tagliare il traguardo davanti a tutti.