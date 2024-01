Calcio C, Ancona-Cesena: sono già introvabili i mille biglietti per il settore ospiti

Aperta ieri mattina, la prevendita per il settore ospiti del Del Conero di Ancona era già chiusa alle 17.25. Il motivo? Biglietti introvabili. Tecnicamente i mille tagliandi a disposizione dei tifosi del Cesena non sono andati ancora esauriti, perché ne risultano venduti 640 (che sono quelli che hanno scelto di stamparsi il biglietto per conto proprio). Gli altri 360, però, sono stati prenotati attraverso il portale che gestisce la vendita biglietti dell’Ancona e dovranno essere ritirati entro 24 ore dalla prenotazione in un punto vendita Sisal. Quei biglietti che oggi non saranno “riscattati” verranno quindi rimessi in vendita dopo le 17.30. Ma è scontato che a quell’ora, al massimo alle 18, sarà ufficialmente decretato il sold out del settore ospiti. Evento previsto, in quanto per questa trasferta non c’era l’obbligo della tessera del tifoso.

Il calore dei ragazzi

Nel pomeriggio di ieri Manolo Adamo, Andrea Ciofi e Saber Hraiech sono stati ospiti del Cesena Store di piazza Amendola per celebrare il primo anno del negozio ufficiale del club. Tantissimi i ragazzi presenti per farsi firmare le maglie e fare le foto con i calciatori. Ciofi ha rassicurato sulle sue condizioni e ha lasciato intendere che conta in 2/3 settimane di poter essere di nuovo pronto.