Calcio C, Ancona-Cesena: sold out il settore ospiti con mille biglietti bruciati in poco più di sei ore

Aperta martedì mattina alle ore 11, la prevendita per il settore ospiti del Del Conero di Ancona è andata di fatto esaurita alle 17.25 del giorno stesso. Anche se l’ufficializzazione del sold out è arrivata mercoledì pomeriggio, quando anche il millesimo biglietto della curva riservata ai tifosi del Cesena è stato consegnato all’acquirente. I biglietti erano comunque introvabili da martedì pomeriggio quando, ne risultavano venduti 640 (che erano coloro che hanno scelto di stamparsi il biglietto per conto proprio) mentre 360 erano prenotati ma dovevano fisicamente ritirarli entro 24 in un punto vendita Sisal. Mercoledì tutti li hanno ritirati ed è quindi stato dichiarato il sold out.