Calcio a 5 A2 Elite, La Futsal Cesena ha tesserato l’italo-brasiliano Victor Butturini

Colpo sulla fascia per la Futsal Cesena, che ha tesserato il laterale italo-brasiliano classe 1996 Victor Butturini. Il neo acquisto bianconero ha debuttato sabato pomeriggio nella sfida contro la Roma e sarà regolarmente agli ordini dell’allenatore Osimani anche per le prossime partite. Butturini, cresciuto in Brasile tra l’amore per il calcio a 5 e per quello a 11, aveva già giocato contro la Futsal Cesena nella stagione della promozione in A2 dei bianconeri, quando con la Pro Patria diede battaglia ai romagnoli per la vittoria finale del campionato.

Queste le parole di Victor Butturini: «La passione per il calcio a 5 l’ho ereditata da mio padre: anche lui da giovane ha giocato sia calcio a5 che a 11. È sempre stato molto appassionato di calcio quindi di conseguenza anch’io... Ho iniziato a cinque anni in una squadra vicino a casa, poi quando ho compiuto 11 anni mi sono iscritto anche al calcio a 11, ma a un certo punto ho definitivamente scelto il futsal. A partire dai 15 anni ho giocato nelle squadre di San Paolo (tra queste Mercedez e poi successivamente Palmeiras e Bando do Brasil), dopodiché sono arrivato in Italia alla Cogianco, passando per Corigliano Calabro. Negli ultimi anni ho giocato poi alla Pro Patria. Ricordo come un anno bellissimo, sia personale che collettivo, il campionato di qualche anno fa, durante il quale abbiamo giocato alla pari fino alla fine del campionato contro la Futsal Cesena. Ricordo benissimo la prestazione di dicembre al PalaPaganelli: peccato per quella parata di Andrea (Montalti, ndr) a 20″ dalla fine su una mia conclusione all’incrocio. Fu davvero una bella partita e alla fine fu un campionato meritatissimo per quelli che ora non sono più avversari (per fortuna) ma compagni di battaglia. Le mie caratteristiche principali sono relative alla fase difensiva: preferisco far sì che la squadra non prenda gol, ma sono anche un giocatore molto dinamico, che se muove tanto. Con il passare del tempo e l’aiuto di qualche allenatore sono migliorato pure in attacco; infatti, durante le ultime due stagioni giocate alla Pro Patria e alla Cioli, ho raggiunto la doppia cifra. A livello di idoli a me piace molto Marlon, centrale brasiliano che gioca nel El Pozo di Murcia Spagna, per la sua grinta in difesa, e poi è uno che arriva spesso in attacco segnando parecchio, è un esempio da seguire per la sua versatilità. Per quanto riguarda la scelta che ho fatto qualche giorno fa, non ci ho pensato due volte: Cesena è sempre stata una piazza che puntavo a raggiungere prima o poi, avendo una società seria e solida... Ho sempre sentito parlare molto bene dei bianconeri e pertanto colgo l’occasione per ringraziare la società nel nome del direttore Paolo Ionetti per tutto quello che in questo poco tempo ha fatto per me. Dal primo contatto si è messo a disposizione finché abbiamo trovato un accordo. Ringrazio poi tutti i dirigenti per quello che hanno fatto per farmi esordire il prima possibile e vorrei ringraziare il mister e tutto il suo staff per aver creduto nelle mie qualità. Un ringraziamento finale va anche ai miei nuovi compagni per come mi hanno ricevuto nello spogliatoio: arrivare a dicembre è sempre un po’ complicato ma loro mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Il primo e assoluto obiettivo visto il salto di qualità in una categoria dove il livello si vede che è più alto riguarda il raggiungimento della salvezza. Poi vediamo come va, a me piace guardare gradino per gradino piedi per terra e lavorare, l’unica cosa che posso promettere è l’impegno e lottare fino all’ultimo goccia di sudore per questi colori».