Boxe, Il Giaguaro Signani perde la corona europea dei pesi medi: Denny vince al 7° round per ferita

Una ferita sopra l’occhio fa perdere la corona continentale dei pesi medi a Matteo Signani. Il Giaguaro è stato sconfitto questa sera a Wolverhampton contro Tyler Denny un match molto combattuto e fino al momento della sospensione equilibratissimo. A 44 anni, questa sconfitta potrebbe anche mettere fine alla carriera del pugile di Savignano sul Rubicone. Dopo quattro riprese leggermente a favore di Denny, al 5° round ecco il graffio del Giaguaro: un gancio sinistro che fa vacillare Denny. L’inglese è in difficoltà, ma l’arbitro tollera le sue continue testate, che finiscono per squarciare l’arcata sopraccigliare di Signani. Il boxeur romagnolo al 6° inizia a sanguinare. La ferita non migliora al punto che 7° round Signani è costretto a fermarsi. Un vero peccato.