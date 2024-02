Basket B, Neupharma contro Roseto per stupire ancora

Pronta a sorprendere ancora. La Virtus di Mauro Zappi vuole conservare un’imbattibilità al Ruggi che dura ormai dal 6 dicembre (ko con Jesi), anche se l’ospite odierno (palla a due ore 20.45, arbitri i lombardi Gurrera e Spinelli) si chiama Roseto, veleggia al secondo posto e in trasferta vanta un record vincente (6-4): «Domani sera (oggi, ndr) ci sarà bisogno di una Virtus dal segno + nel registro - esordisce Zappi - nel senso che dovremo superarci per battere una squadra del genere. Gli abruzzesi hanno atletismo, forza fisica, dinamismo e solidità tecnica, essendo splendidamente allenati da un professionista come Franco Gramenzi. In campo li guida il play greco Mantzaris, uno abituato a ben altri palcoscenici e che sarà un onore affrontare. Detto questo, rispetto per tutti e paura di nessuno. Abbiamo dimostrato con i fatti di giocarcela sempre a viso aperto e lo faremo pure questa volta. Ormai da un po’ i nostri avversari sanno che se vengono al Ruggi e non rendono al 100%, allora rischiano grosso. Basti vedere quanto successo a San Severo e San Vendemiano».

Inerzia giallonera

La Neupharma nelle ultime 3 uscite casalinghe viaggia a qualcosa come 91 punti di media, mentre Roseto dal momento dell’addio di Poletti sta stringendo i denti e i 2 ko casalinghi (Jesi e Chieti) ne confermano l’attuale vulnerabilità: «Secondo me meritano tanti applausi per come si sono compattati di fronte ad un addio così importante - continua Zappi - Ripeto, sappiamo di potercela giocare, anche a Ruvo del resto, contro la prima della classe, siamo stati capaci di recuperare 20 punti di svantaggio fino ad avere tra le mani il possesso della vittoria. Veniamo da un buona settimana di allenamenti e gli acciaccati stanno meglio, a partire da Magagnoli, che da San Severo in poi si era trascinato il guaio alla caviglia. Stesso discorso per Aglio con il polpaccio e Masciarelli alla schiena. Insomma arriviamo a questa sfida carichi e motivati».

Nella tela del ragno

l’impressione è che, sotto la gestione di coach Zappi, la Virtus abbia il grande merito di portare sempre le altre squadre a giocare la propria pallacanestro: «Sono d’accordo. E’ come se la mia squadra possesso dopo possesso tessesse una piccola ragnatela nella quale, alla fine, gli avversari restano imprigionati. Sono stato chiaro sin dall’inizio con il gruppo, al netto di qualche inevitabile adeguamento tarato su chi sta nell’altra metà campo, voglio che la mia Virtus sviluppi sempre il proprio gioco. Alzare l’intensità in difesa e muovere il pallone in attacco, le nostre priorità sono chiare».