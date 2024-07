La Virtus Imola ufficializza la separazione da Daniel Ohenhen. Questa la nota del club giallonero: “La Virtus Neupharma Imola comunica che Daniel Ohenhen non farà parte del roster per questa annata sportiva. Le parti hanno raggiunto un accordo per consentire ad Ohenhen di proseguire la sua carriera professionale altrove, rispettando la volontà dell’atleta, in virtù della stima che la società ripone nei suoi confronti, augurandogli le migliori fortune”.