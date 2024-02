Vandali contro i manifesti pubblicitari della Virtus Imola. “La Società Virtus Neupharma Imola - si legge in una nota - manifesta tutta la propria preoccupazione in relazione all’atto che ha vandalizzato le installazioni pubblicitarie della nostra prima squadra apposte sui cartelloni in Via Graziadei e Via Saffi. Virtus Imola Pallacanestro auspica che si tratti di un episodio isolato, che non si ripeta, nel rispetto dei valori di lealtà e tolleranza che lo sport insegna”.