Basket B, Virtus Imola, gioia da derby. Zappi: “Sono ragazzi da 100 e lode”

Il primo derby da capoallenatore è un trionfo per Mauro Zappi: «Non basta il vocabolario per fare i complimenti a questi ragazzi, a cui avevo chiesto una prova da 10 e lode e invece sono stati da 100 e lode. La chiave? Nel secondo tempo abbiamo stretto in difesa, perché nella prima parte eravamo stati un pochino imprecisi, ma poi abbiamo impedito all’Andrea Costa di trovare soluzioni facili e andare dagli obiettivi preposti».

Zappi ha tenuto ai margini della partita un giocatore chiave di questo girone d’andata giallonero come Ohenhen, tenendo basso il quintetto nonostante il grande impatto offensivo di Crespi: «Eravamo pronti a giocare con quintetti bassi per metterli in difficoltà, e ho ritenuto che Daniel fosse poco incisivo per questo tipo di partita, è stata una scelta che ha pagato».

Anche le rotazioni hanno fatto la differenza, con la Virtus a ruotare dieci uomini, dando alla partita un’intensità che l’Andrea Costa, per infortuni e scarse rotazioni, non è riuscita a pareggiare: «Non è facile giocare con rotazioni così ampie, ma chi ho chiamato in causa ha risposto presente. Prendo Dalpozzo, perché spesso Lollo non è coinvolto nelle rotazioni, ma stasera (ieri ndr) c’è stato». La Virtus chiude il girone di andata fuori dalla zona playout e con una bella iniezione di fiducia: «Da qui in avanti dobbiamo pensare che se la nostra intensità non è questa, abbiamo dei problemi. Se invece siamo la Virtus che sorride, combatte e sta unita, allora chi ci vuole battere deve fare una grande partita. L’Andrea Costa? Non ho niente contro di loro, se sono il capoallenatore della Virtus, devo ringraziarli, perché lì ho fatto le mie esperienze passate da vice».

Decisamente deluso coach Emanuele Di Paolantonio: «Da imolese acquisito sentivo particolarmente questa partita e mi dispiace non aver dato una gioia ai nostri tifosi, però chiudiamo un girone d’andata clamorosamente positivo, con un buon bottino sulla zona calda, che dovremo essere bravi a mantenere».

Sulla partita il coach abruzzese va subito dritto al punto: «Un ambiente così si vede da poche parti, ma il match l’abbiamo perso offensivamente, pagando le 22 palle perse e i soli 7 assist, frutto di un gioco stagnante e con poco ritmo».

Anche Crespi ha visto pochi palloni nel momento in cui poteva essere incisivo: «Lo abbiamo servito in modo dinamico, non statico, perché abbiamo avuto problemi di lettura nel playmaking. Tutto questo fa parte di un percorso di crescita, mi aspettavo qualche defaillance e un pizzico di nervosismo, anche perché classifica e fattore campo alla mano, in questo derby la pressione era tutta sulle nostre spalle».