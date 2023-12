Basket B, Neupharma, occasione sprecata. Chiappelli: “L’abbiamo persa noi”

Un’occasione sprecata per la Virtus Neupharma che è andata molto vicino al primo upset stagionale, ma che esce dal Pala Ruggi solo con tanti rimpianti per due punti raggiungibili ma sfumati nell’ultimo quarto.

Contro roster piu strutturati, la squadra giallonera fa tanta fatica, ma soprattutto persiste il problema dei cali di concentrazione che portano a pesanti parziali degli avversari e che azzerano tutto ciò di buono creato da Imola precedentemente: vedi l’iniziale 14-0 seguito da un controparziale di 0-13 per Jesi, o lo 0-11 a cavallo fra il terzo e l’ultimo quarto che ha particolarmente inciso sulla vittoria della formazione marchigiana, così come conferma il giallonero Gioacchino Chiappelli: «L’abbiamo persa noi con due errori negli ultimi possessi in cui ci è mancato un po’ di cinismo e sicurezza - dichiara l’ala giallonera - Abbiamo smesso di correre in diversi frangenti e ragionare troppo ci porta spesso ad essere più macchinosi e prevedibili, non prendiamo ritmo e fiducia in attacco e di conseguenza diventiamo anche più incerti in difesa, più sui talloni. Loro, squadra di ottimo livello, sono riusciti a non farsi mai staccare e sopraffare dalle nostre folate - continua Chiappelli - Io sto semplicemente prendendo le misure e ritrovando il mio ritmo, dentro e fuori dal parquet, mentre per quanto riguarda il mero sistema di gioco è ancora presto per dirlo ma le impressioni sono buone: è piu libero, improntato ai ritmi alti e ad alzare il numero di possessi che sono certo porterá i suoi frutti una volta consolidato».

Attacco da rivedere

I guai però non si limitano all’aspetto psicologico ma si espandono anche in fase offensiva. Con 71.5 punti di media i gialloneri sono infatti il quinto peggior attacco fra tutte le 36 squadre di B, davanti solamente a Vicenza, Ozzano, Lumezzane e Rieti. Non aiuta il periodo a dir poco negativo del miglior marcatore della squadra Balciunas, che mercoledì ha messo a segno 3 punti con 1/11 dal campo, match in cui Zappi gli ha concesso solamente 21 minuti sul parquet dopo averlo impiegato per 24 contro Bisceglie, sempre con scarsi risultati (4 punti, 1/6 dal campo). E per una squadra con pochi punti nelle mani rinunciare così spesso a uno dei suoi pochi uomini in doppia cifra di media, nonostante i tanti punti segnati da Masciarelli e Ohenhen, è davvero una grave mancanza.