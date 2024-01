Basket B, la Virtus si è fermata ad Ozzano: interrotta la striscia di 5 vittorie

ozzano 75

virtus imola 63

OZZANO: Myers, Bechi 21 (7/13, 1/5),

Ly-Lee (0/2 da tre), Bastone 9 (4/5, 0/2), Zambianchi ne, Martini 4 (2/4), Terzi (0/2), Filippini 12 (6/7, 0/2), Balducci 10

(2/4, 2/5), Piazza 14 (3/7 da tre), Abega 5 (1/4, 1/4), Zanasi ne. All.: Conti.

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 7 (3/7, 0/1), Dalpozzo ne, Aglio 5 (2/2, 0/5), Redikas 3 (0/2 da tre), Morara 1, Magagnoli 6

(0/1, 2/5), Morina 9 (0/1, 3/4), Chiappelli 13 (2/4, 3/5), Alberti 4 (2/2), Barattini 5 (2/4), Ohenhen 19 (5/8), Vannini ne. All.: Zappi.

ARBITRI: De Rico e Schiano di Zenise.

PARZIALI: 22-20, 49-39, 64-52.

TIRI LIBERI: Ozzano 10/15, Virtus 7/20.

NOTE: Uscito per 5 falli Barattini. Tecnico a Zappi al 37’01” (68-61). Spettatori 1.000 circa.

Si ferma ad Ozzano la serie di 5 vittorie di una Virtus combattiva e generosa, ma troppo sterile nel secondo tempo (appena 24 punti segnati) per pensare di rimontare un break nato, in gran parte, per 2 minuti di follia di un Chiappelli nervosissimo davanti al suo ex pubblico.

Ozzano avanti, Imola in scia

L’avvio di Ozzano è a dir poco rabbioso, con i primi 3 tiri tutti a segno e Filippini (brutalizzato in maglia Jesi da Ohenhen poche settimane fa) a metterne quattro nel 10-3. L’ex Chiappelli non è da meno mentre Magagnoli e Abega salgono a due falli già al 4’. Arriva il momento di Redikas, incautamente Conti non toglie il proprio baby-boom che si macchia della terza penalità e allora la Virtus è di nuovo lì (16-15), nonostante qualche difficoltà a contenere il primo passo bruciante di Bechi. Ozzano sceglie di pressare sempre il portatore di palla, solo che si espone all’inatteso poker di Alberti (29-24 al 12’), mentre Zappi a metà secondo parziale ha già dato fondo a una lunga rotazione a dieci, con il chiaro intento di prendere gli avversari per la giugulare nel finale. I 15 di Bechi in 14’ danno inerzia ai padroni di casa, ma per l’8-0 che manda sottacqua la Virtus negli ultimi 120” del quarto ci vuole il tilt completo di Chiappelli: l’ex di turno sbaglia a rispondere alle pesanti provocazioni del pubblico di casa e in un’atmosfera infuocata arriva la fuga emiliana, con tanto di tripla di tabella del frullino Piazza (4 assist, 4 rimbalzi e 2 recuperi all’intervallo).

Resa a testa alta

Il 4° fallo di Abega prima e Barattini poi condizionano le scelte dei coach e al 25’ Ozzano si tiene 14 preziosi punti di vantaggio (60-46), complice la smarrita pazienza offensiva dei gialloneri, all’improvviso meno fluidi e altruisti. La Conti-band, però, non coglie il momento graziando chi viaggia fra liberi sbagliati (5/10 all’intervallo) e qualche forzatura, così le triple di Magagnoli e Morina riaprono tutto (68-61 al 34’): per 3 lunghissimi minuti non segna nessuno, poi un tecnico a Zappi e il doppio gol di Filippini lanciano Ozzano a braccia alzate al traguardo (73-61 al 38’).