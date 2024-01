Basket B, la Virtus Neupharma con San Vendemiano per mettere la quinta

Ingranata la quarta marcia, la Virtus Neupharma Imola non vuole staccare più il piede dall’acceleratore: e domani c’è la Rucker San Vendemiano per un confronto di tutto rispetto. Appuntamento al PalaRuggi, alle 20.30, in diretta su LNP Pass per il 20° turno di Serie B Nazionale.

Il biglietto intero, per gli over 16, è di 15 euro, mentre i nati tra il 2011 e il 2007 godono del ridotto a 8 euro; gli Under 12, invece, entrano gratis. Per altre informazioni, consultare la sezione ticketing 2023-2024.

«La classifica è sicuramente positiva», strizza l’occhio coach Zappi. «Però non la guardiamo, siamo concentrati solo su chi incrociamo domenica dopo domenica o mercoledì dopo mercoledì. È tutto passato quello che abbiamo fatto, quattro vittorie consecutive non sono scontate in un campionato così duro, importante, come i risultati ci dicono. Questa striscia positiva dice tanto di una squadra, in genere, però dobbiamo essere concentrati unicamente su San Vendemiano, in questo caso».

«Loro sono una squadra costruita con chiare ambizioni», prosegue il tecnico giallonero. «Stanno dimostrando sul campo, in maniera importante, ciò che vogliono fare fino a maggio. Sono scivolati a Padova – contro una formazione che ha vinto anche a Faenza – ma sono imbattuti in casa, mentre in trasferta si sono dimostrati insuperabili in campi difficili come Fabriano. Abbiamo un ostacolo enorme di fronte, dovremo essere concentrati, cinici e molto determinati in ogni singola situazione: ma pure con il sorriso sulle labbra, dato da ciò che abbiamo costruito finora».