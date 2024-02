Basket B, la Virtus Imola saluta subito Redikas: troppo fuori forma

E’ già finita l’avventura in giallonero di Dovydas Redikas. Ieri, infatti, la Virtus Imola ha trovato l’accordo con l’agente Andrea Capasso di Talentsinaction. Redikas, che aveva sostenuto il primo allenamento con la Virtus solo il 22 gennaio, è apparso da subito fuori forma e a Ozzano (3 punti e -2 di valutazione in 15’) la sua prova aveva sollevato parecchi dubbi. Ieri il giudice sportivo, in riferimento al derby, ha multato la Virtus di 500 euro “ per offese collettive frequenti agli arbitri da parte dei sostenitori al seguito, anche sporgendosi dietro al tavolo degli ufficiali di campo , nonchè per offese al capo allenatore della squadra di casa”.

Multa anche all’Andrea Costa, di ben 750 euro “per offese e minacce collettive e frequenti del pubblico verso gli arbitri nonchè per offese anche di genere nei confronti del 2° arbitro”. Intanto il club ha ufficializzato come nuovo sponsor di maglia le Grafiche Baroncini (già partner della campagna abbonamenti) dei fratelli Alessandro e Filippo.