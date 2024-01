La Virtus Imola saluta Juozas Balciunas. La società comunica di aver rescisso in maniera consensuale il rapporto che la legava all'atleta lituano. “Alla guardia lituana classe '94 - si legge in una nota - va il ringraziamento per il percorso intrapreso insieme ed il contestuale augurio per un soddisfacente prosieguo di carriera”.