Basket B, L’ex ministro Corrado Passera entra nella Virtus Imola con il 14,92%

Con delle rotazioni più corte del previsto e l’assenza di un tiratore puro come Balciunas, in pochi si sarebbero aspettati una Neupharma così performante contro la quarta in classifica San Severo. La verità? Imola senza il lituano può aver perso punti nelle mani ma ha guadagnato notevolmente sul piano dell’equilibrio: i sei giocatori oltre i 10 punti, le undici triple realizzate (solo contro Ozzano gli imolesi ne hanno segnate di più) e i 25 assist di squadra (massimo stagionale) d’altronde ne sono la prova.

Uno su tutti

Fra i giocatori in doppia cifra quello che ha brillato maggiormente è stato Francesco Magagnoli: 18 punti col 75% da tre (6/8) e 7 assist in soli 23’, ma soprattutto quattro triple pesantissime nell’ultima frazione. «Portare a casa una partita del genere contro un avversario come San Severo, quarto in classifica, fa in modo che tifosi, squadra, società, staff prendano ancor più energie per affrontare il girone di ritorno. Siamo contenti di aver messo questo mattoncino nel nostro percorso e vogliamo continuare così - afferma l’ala giallonera -. Con tutte le vicende che si sono susseguite abbiamo avuto poche opportunità di lavorare tutti assieme e quindi di allenare la nostra identità di squadra, ma so che possiamo mettere ancora più aggressività in difesa e passarci maggiormente la palla in attacco, perché tutti possono far canestro ed è bello così. Gli avversari spesso preparano la partita su un singolo giocatore, ma può capitare che la volta dopo il protagonista da 6/8 da tre sia un altro».

Magagnoli era partito con numeri ben lontani da quelli della scorsa stagione, senza riuscire mai ad andare in doppia cifra (4.9 punti di media) nelle prime nove giornate. Sotto la gestione Zappi, le statistiche dell’ala bolognese sono lievitate: 12.2 punti col 48% da oltre l’arco, 4.2 rimbalzi e 2.6 assist di media nelle cinque partite giocate da inizio dicembre, in cui ha mancato la doppia cifra solo contro Jesi. «Mi sono reso conto che questa serie B non centra nulla con quella dello scorso anno e all’inizio ho pagato un po’ a livello fisico, ma bisogna sempre rimboccarsi le maniche e capire dove poter migliorare a livello tattico, giocando, esercitandosi al tiro e allenandosi tanto sugli individuali. Serve insomma un lavoro a 360 gradi, dato che questo campionato non ti lascia il tempo di respirare e sabato sera infatti siamo già a Taranto».