Basket B, il gesto di stile: Fiusco si opera e la Virtus Imola gli allunga il contratto di un anno

Un gesto di classe della Virtus Imola: un giocatore perde la stagione per un grave infortunio che lo costringe all’intervento chirurgico e la società gli allunga il contratto. In una nota, “ la società Virtus Neupharma Imola rende noto come sia perfettamente riuscita l’operazione di ricostruzione del legamento del ginocchio destro di Gianmacrco Fiusco. Si ringrazia il Prof. Rocchi, per aver diretto magistralmente l’operazione, e contestualmente tutta l’equipe medica dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La scorsa settimana, grazie alla collaborazione e alla sintonia con l’Agenzia “Players Group” e con l’agente Alessandro Michelon, si è formalizzato l’accordo che legherà la Virtus e l’atleta sino al prossimo 30 giugno 2025”.

Così il diesse Carlo Marchi: “Si tratta di un’operazione che abbiamo voluto convintamente perchè riteniamo Gianmarco un grande talento della pallacanestro italiana, nelle settimane che ha lavorato con noi al “Pala Ruggi” abbiamo percepito un grande entusiasmo e un’innata capacità di fare gruppo e ambientarsi con il nostro mondo. Non vediamo l’ora di rivedere Gianmarco in campo e siamo lieti di aver esteso l’accordo che ci legava di un’ulteriore stagione sportiva”.