Unieuro-Udine garanzia di spettacolo. Martino: “Siamo in crescita, ora alziamo l’asticella”

Un match tutto da gustare al Pala Galassi per l’Unieuro Forlì pronta a ricevere (ore 18) la capolista Udine, che scende in Romagna col vento in poppa dopo la vittoria casalinga contro la rivelazione Avellino. I biancorossi, staccato il referto rosa sul campo di Cantù, terza vittoria nelle ultime 4 giornate, promettono battaglia alla capolista. Così il coach Antimo Martino: “Affronteremo la squadra prima in classifica e già questo è sufficiente per realizzare il grado di difficoltà del prossimo incontro. Udine, rispetto all’andata in cui non ci fu partita, ha inserito due giocatori importanti come Pullazi e Pepe, che la rendono ancora più imprevedibile. Noi nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato una crescita sotto tanti punti di vista, ma è chiaro che domenica per essere competitivi dobbiamo alzare ancora di più l’asticella”.

Carico il capitano Daniele Cinciarini: “Andiamo a giocare probabilmente contro la squadra più attrezzata di questo campionato e quella che ha mostrato più continuità di rendimento e maggiore costanza rispetto a tutte le altre. Da poco ha ritoccato il roster con due ingressi e dispone di giocatori di esperienza in ogni ruolo. Udine gioca molto bene. Domenica sarà probabilmente la partita più difficile del campionato. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto vedere a Cantù domenica scorsa, giocando come sappiamo, coinvolgendo tutti e prestando attenzione ai dettagli. Sarà una battaglia da disputare con tanta grinta.”