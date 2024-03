Unieuro pronta alla semifinale di Coppa con Cantù. Martino: “Godiamoci l’opportunità e diamo il massimo”

Vigilia di semifinale di Coppa Italia per l’Unieuro Forlì, pronta a sbarcare nuovamente a Roma per sfidare l’Avqua San Bernardo Cantù (palla a due sabato alle 16.15). Per i biancorossi si tratta della seconda partecipazione all’evento in Serie A2, terza complessiva in ambito LNP con l’edizione del 2016 nella quale l’Unieuro vinse il titolo riservato alla Serie B. Così il coach Antimo Martino: “Parlo ovviamente a nome dello staff e dei ragazzi, siamo tutti molto contenti. Credo ci siamo meritati di raggiungere questo traguardo. Siamo nella settimana ora in cui dobbiamo goderci l’opportunità che ci siamo meritati sul campo e ovviamente dobbiamo cercare di fare il meglio possibile perché, è chiaro, una volta raggiunta adesso inizia la fase due, cioè quella di renderla ancora più bella. Siamo tutti molto concentrati e motivati e non vediamo l’ora di scendere in campo sabato. Stiamo preparando la partita come sempre e si percepisce collaborazione da parte dei ragazzi, a dimostrazione che tutti hanno la percezione di trovarsi di fronte ad un evento importante. Dobbiamo quindi dare il massimo mettendo in campo quella compattezza e quello spirito di squadra che ci ha permesso sinora di disputare una un stagione da protagonisti, ricordando che essere qui, al termine di una prima fase di stagione regolare, con le difficoltà del girone rosso, con le potenziali avversarie che ambivano a questo risultato, non era affatto scontato e quindi siamo molto orgogliosi per questo.”

Il veterano Daniele Cinciarini è carico: “Siamo molto contenti della qualificazione riservata solamente alle prime due del girone. Noi andiamo a Roma con la consapevolezza che abbiamo in ogni partita di scendere in campo e vincere. Daremo tutto per cercare di arrivare in fondo e vincere.”