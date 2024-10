Cambia la data di Unieuro-Livorno. In una nota, Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che per motivi legati allo svolgimento di eventi fieristici Unieuro Forlì - Libertas Livorno, inizialmente programmata per il 3 novembre alle ore 18, è stata anticipata a sabato 2 novembre alle ore 20.30.