Unieuro Forlì-Tezenis Verona: domenica 16 novembre apertura straordinaria della biglietteria

La Pallacanestro 2.015 Forlì comunica che, in vista di Unieuro Forlì - Tezenis Verona, la biglietteria dell’Unieuro Arena osserverà l’apertura straordinaria domenica mattina 16 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30. Per l’occasione, i biglietti verranno venduti alla tariffa più conveniente, riservata all’acquisto infrasettimanale. Dalle ore 17, invece, i biglietti verranno venduti alla tariffa meno conveniente. Si ricorda infine che da quest’anno è in vigore il biglietto nominale e che pertanto è obbligatorio presentare il documento d’identità per procedere all’acquisto del titolo d’ingresso.