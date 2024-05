Unieuro, febbre da play-off: venduti oltre mille biglietti in 4 ore

Febbre da play-off a Forlì. Nelle prime 4 ore di prevendita sono stati staccati oltre 1.000 biglietti in vista di gara1 e gara2 di semifinale playoff contro Trieste, in programma domenica 19 maggio alle ore 18 e martedì 21 maggio alle ore 20.30. La

società ricorda che la prevendita in sede sarà aperta fino a venerdì 9.00-13.00 / 17.30-20.00. Da sabato 18 maggio la biglietteria si trasferirà all’Unieuro Arena, dove sarà possibile acquistare i biglietti dalle 9.00 alle 13.00. Il giorno della partita, la biglietteria sarà aperta sia alla mattina, dalle 9 alle 13, che alle 17, un’ora prima della palla a due. Per informazioni su promozione Universitari a 5€, gratuità Under 14 e diritto di prelazione per abbonati, oltre a tutte le tariffe, è possibile consultare il sito della Pallacanestro Forlì 2.015 all’indirizzo https://tinyurl.com/SemifinaliPO24Tick-ForTri.