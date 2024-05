Inatteso capitombolo per l’Unieuro in gara1 di semifinale. Non tanto per la sconfitta, visto il valore e lo stato di forma di Trieste, quanto per le dimensioni, un -23 alla fine di una partita sempre saldamente nelle mani dei giuliani. Per Forlì una delle peggiori prestazioni offensive di sempre, ben testimoniata dal 4/31 da tre punti.