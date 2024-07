Unieuro avanti con Pascolo, c’è anche l’annuncio

Ora c’è anche l’ufficialità: Davide Pascolo resta all’Unieuro anche nella prossima stagione. Lo annuncia il club in una nota. “Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di comunicare che l’atleta Davide Pascolo farà parte del roster biancorosso anche per la stagione 2024/25”.

Così il presidente Giancarlo Nicosanti: “Abbiamo avuto “Dada” in quest’ultimo anno in squadra e abbiamo capito l’importanza di averlo tra di noi. Ed è quindi un grande piacere annunciare il proseguimento per un altro anno.”

Giunto a Forlì lo scorso anno, Pascolo ha disputato una stagione in continua crescita, facendo valere l’importante bagaglio d’esperienza che contraddistingue la sua carriera. Dopo una regular season nella quale si è affrancato come secondo miglior rimbalzista con 4,4 rimbalzi a partita e 6,7 punti, “Dada” ha chiuso la post season a 5,7 rimbalzi e 7,7 punti di media. Nel cuore dei tifosi rimarrà certamente il canestro sulla sirena con il quale “Dada” regala la vittoria in trasferta contro la Luiss, su quel campo che, un paio di settimane più tardi, avrebbe visto trionfare Forlì in Coppa Italia.