Unieuro all’assalto di Cremona. Martino: “Vogliamo fortemente i due punti”

Si riaccendono le luci al PalaGalassi e domenica alle 18 l’Unieuro Forlì ospita l’insidiosa Ferraroni JuVi Cremona reduce dalla preziosissima vittoria nello scontro salvezza contro Nardò. Così il coach Antimo Martino: “Con l’importante vittoria di Vigevano, ci siamo messi alle spalle la brutta prestazione casalinga contro Nardò. Torniamo a giocare in casa sapendo ormai quanto sia importante l’approccio mentale, indipendentemente dall’avversario. Cremona è una squadra che gioca sempre con grande determinazione, ha inserito un nuovo giocatore in settimana per cui dovremo essere bravi, in corsa, a capire come e che cosa cambierà con il suo inserimento. Vogliamo fortemente i due punti e giocare davanti ai nostri tifosi ci darà quella spinta in più, fondamentale per continuare a muovere la classica, caratterizzata sempre più da un grande equilibrio.”

Davide Pascolo rincara la dose: ”Vogliamo ottenere i due punti davanti ai nostri tifosi dopo l’opaca prestazione casalinga contro Nardò e la vittoria in trasferta a Vigevano. Sarà molto importante per noi iniziare la partita con la giusta intensità, anche perchè sappiamo bene che Cremona è una squadra difficile da affrontare quando entra in fiducia. Dovremo dettare i nostri ritmi alla partita, portandola fin da subito su binari a noi più congeniali”