Tavernelli: “Unieuro, dobbiamo trovare più continuità in trasferta”

L’Unieuro Forlì sale in Brianza per affrontare una Cantù ferita ed affamata di punti (PalaDesio, ore 18) dopo tre sconfitte nelle ultime tre giornate. Dal canto loro i romagnoli cercheranno di dare continuità al proprio gioco, che nelle ultime due casalinghe ha portato punti contro Rimini e Torino con in mezzo la brutta sconfitta di Livorno.

Così il coach Antimo Martino: “All’andata abbiamo disputato una partita solida prima di arrenderci solo nel finale alle giocate di Basile e Moraschini. Rispetto a quella gara, Cantù avrà a disposizione anche McGee, Okeke e Dustin Hogue ed è evidente che, considerando anche la trasferta, avremo bisogno di una prestazione speciale per mettere in difficoltà una delle squadre candidate alla promozione diretta.”

Parola anche al play Riccardo Tavernelli: “Cantù è una delle migliori formazioni del campionato e l’ha dimostrato per tutto il girone di andata, nonostante i cambiamenti che hanno avuto. Vengono da una settimana difficile, con tre sconfitte di fila, però rientra McGee, che può portare più punti in attacco. Davanti al loro pubblico vorranno indubbiamente tornare alla vittoria. Noi veniamo da un periodo un po’ altalenante, con buone partite soprattutto in casa e meno in trasferta. Fuori casa dobbiamo trovare più continuità.”