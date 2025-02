Impresa dell’Unieuro, che si impone 77-81 a Cantù dopo una gara dalle mille emozioni nel finale. Toni Perkovic ha preso per mano i forlivesi in attacco con 20 punti e 4/11 da tre. Doppia cifra anche per Parravicini (13), Pascolo (12) e Cinciarini (10). Tra i padroni di casa 26 punti per McGee.