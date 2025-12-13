Pinza e la prima dell’Unieuro ad Avellino: “Dobbiamo coinvolgere subito Stephens”

Insidiosa trasferta sul campo di Avellino per l’Unieuro Forlì, che domenica (ore 18) si presenterà in terra irpina fresca dell’avvicendamento a stelle e strisce che ha portato in biancorosso il centro DeShawn Stephens in luogo della guardia Kadeem Allen. Obiettivo: dare continuità alla vittoria casalinga contro Pistoia. Così il coach Antimo Martino: “Avellino è in buon momento, con tre vinte nelle ultime quattro gare, tra cui spiccano le vittorie interne contro Rimini e Fortitudo. Un roster profondo, che può contare su tanti tiratori da 3 punti, ma anche sull’impatto vicino a canestro di alcuni giocatori tra cui Lewis e Dell’Agnello. La nostra, ovviamente, è stata una settimana particolare con il doppio obiettivo di preparare la prossima partita e parallelamente lavorare all’inserimento di un nuovo giocatore che ci porterà a trovare nuovi equilibri.”

Tommaso Pinza pensa all’inserimento di DeShawn Stephens: “Domenica ci aspetta una trasferta molto lunga, contro una squadra che punta alla vetta della classifica. Noi veniamo da una bella vittoria che ci ha dato un po’ di fiducia in più per affrontare la partita con la faccia giusta. Inoltre, dobbiamo essere bravi a coinvolgere DeShawn all’interno del nostro sistema di gioco, anche se ha pochi allenamenti alle spalle con la squadra”