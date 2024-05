La Pallacanestro 2.015 Forlì comunica con orgoglio che Antimo Martino ha vinto il premio come miglior allenatore di Serie A2 Old Wild West della stagione 2023/24. Il coach biancorosso è stato eletto sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei club di Serie A2 Old Wild West. Nelle due stagioni a Forlì coach Martino ha raggiunto l’80% di vittorie in regular season e vinto la Coppa Italia nel marzo 2024.