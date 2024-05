Martino: «Unieuro, che peccato giocare i play-off in queste condizioni»

«Tutti gli anni così» è stato il coro finale di uno spicchio di ultras scesi a ridosso del canestro, con i giocatori biancorossi a fine gara a confronto con i tifosi, con toni inizialmente molto accesi e applausi finali di incoraggiamento.

Coach Antimo Martino a fine gara unisce amarezza a realismo: «Innanzitutto complimenti a Trieste per quello che ha fatto vedere. Chiunque ama e apprezza la pallacanestro non può che lodare prestazioni come quelle di Ruzzier, Brooks e Reyes. Al tempo stesso devo anche lodare il sacrificio dei miei ragazzi».

Qui Martino prende fiato e chiarisce: «Non mi sono mai lamentato delle condizioni in cui siamo arrivati a questi play-off ma visto che mi chiedete dei singoli, tipo Johnson, non posso non sottolineare che sta giocando nonostante dei problemi fisici, al pari di uno Zampini che non si allena con noi da gara4 con Vigevano. Ripeto: complimenti a Trieste perchè è veramente una grande squadra, ma non avete idea di quanto mi scocci questa situazione. Ci stiamo giocando una semifinale play-off senza Kadeem Allen e con diversi giocatori non al meglio. Ce la giocheremo fino alla fine e sono fiero dell’impegno dei miei ragazzi, ma che peccato essere arrivati qui così pieni di problemi».

Il coach di Trieste Jamion Christian inquadra in una frase il divario di ieri sera: «Abbiamo giocatori che amano giocare partite come queste e si è visto».

