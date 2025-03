Martino soddisfatto: “All’Unieuro avevo chiesto di reagire”

Se Antimo Martino e i suoi assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri si erano portati dietro nella trasferta al Pala Elachem un set di camicie di ricambio, sicuramente le avranno indossate tutti al rientro in pullman dal tanto che, quelle usate durante la partita, saranno state impregnate di sudore. L’Unieuro vince la seconda trasferta consecutiva al termine di un match forse ancora più sofferto di quello ad Orzinuovi e che, all’intervallo, sembrava avere preso una piega bruttissima.

«La partita è stata la perfetta fotografia di un campionato nel quale regna un equilibrio incredibile e in cui nessuno ci sta a perdere anche quando sfida formazioni con classifica diversa - afferma il tecnico -. Per noi è una vittoria importante. Siamo partiti bene al punto che il +5 alla prima sirena ci lascia del rammarico per le occasioni che non abbiamo saputo sfruttare al cospetto di Vigevano scattata un po’ nervosa. Poi il secondo periodo lo abbiamo sbagliato completamente».

Come ne è uscita Forlì quando sembrava essersi infilata in un tunnel? «Ho chiesto alla squadra una reazione e questa c’è stata. Direi che per quanto fatto nella ripresa abbiamo vinto meritatamente, anche se non sono contentissimo di tante chance avute per chiudere il match e sprecate: un aspetto nel quale mi sembrava fossimo cresciuti, invece abbiamo commesso errori che hanno rischiato di fare dipendere il risultato da episodi».

Si tiene stretti i due punti il coach biancorosso, ma anche qualcosa in più del risultato. «Credo che il nostro secondo tempo non sia stato banale - ammette -. Dopo la sconfitta di mercoledì e il -8 dell’intervallo, in un ambiente come quello di Vigevano potevamo mollare psicologicamente. In due minuti, invece, abbiamo chiuso il gap e, con più malizia, non avremmo neppure rischiato nel finale».

