Martino esulta: “Unieuro, ultimo quarto praticamente perfetto”

Segna 60 punti, ma vince lo stesso grazie alla sua difesa e a una ritrovata solidità caratteriale: Antimo Martino sta plasmando l’Unieuro che desidera e i successi più sofferti come quello di ieri, gli danno ulteriori ragioni per vedere un futuro positivo al di là del presente che, in virtù delle sconfitte casalinghe di Milano e Fortitudo, porta la sua quadra a risalire sino al 6° posto in classifica. «Sono molto soddisfatto per la vittoria ottenuta in una partita difficile come mi aspettavo fosse – dichiara il coach - abbiamo sicuramente sofferto il desiderio di Orzinuovi di muovere la classifica e la sua fisicità sugli esterni che è diventata sempre più impattante nei momenti in cui noi non riuscivamo a fare canestro da fuori. A un certo punto, sono onesto, la gara sembrava esserci sfuggita di mano, però la mia squadra, con un ultimo periodo praticamente perfetto, ha dimostrato grande cuore e voglia di volere comunque vincere».

Cuore e testa, perché se è vero che di talento puro Forlì ne ha quanto basta e non a dosi massicce, la gestione dei palloni decisivi è stata perfetta sotto il profilo del QI cestistico. E questo all’Unieuro non manca. «Abbiamo gestito i 10 minuti finali con grande caparbietà difensiva, con la forza e la lucidità di andare a realizzare canestri importanti e di uscire dall’ultimo time-out eseguendo perfettamente ciò che avevo disegnato e che ha portato Perkovic al ferro. I ragazzi erano focalizzati».

Adesso Forlì si ferma per la convocazione della sua guardia nella nazionale croata e guarda all’operazione-risalita con convinzione: «Questi due punti hanno un peso enorme sulla bilancia del campionato, ma adesso dobbiamo gestire bene questi giorni sino alla gara con Nardò nella quale dobbiamo farci nuovamente trovare pronti. Vogliamo dare continuità a questo buon momento».

