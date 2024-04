Martino e l’Unieuro in vetta: “Ma 80 subiti sono troppi”

In un clima ancora surriscaldato dagli screzi finali tra Justin Johnson e il pubblico di casa, Antimo Martino si gode i due punti che valgono la matematica certezza del primo posto finale (80-85 a Vigevano). «Per il secondo anno consecutivo chiudiamo la stagione regolare al primo posto, questo va a merito dei nostri giocatori e rende me e il mio staff estremamente soddisfatti e gratifica il lavoro che ha fatto la società».

Ne è scaturita una gara fin troppo spigolosa, dove Forlì si è fatta mangiare due vantaggi importanti, ma ha mantenuto freddezza tecnica nel finale. «Siamo stati poco lucidi e poco regolari offensivamente, mentre in difesa abbiamo giocato un primo tempo che non è nelle nostre corde. Siamo andati un po’ meglio nella ripresa ma gli 80 punti subiti non ci appartengono e la gara nervosa che si è venuta a creare ci ha portato a non fare sempre la cosa giusta. Il fatto di avere comunque trovato la forza di portare a casa il successo, ci rende estremamente felici».