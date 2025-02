Martino: “Brava Unieuro, partita sempre in controllo”

È un «bravi» quasi liberatorio, che sgorga squillante dal cuore quello che Antimo Martino rivolge ai suoi giocatori dopo il successo con Cantù. In trasferta per la prima volta contro una big ha visto la squadra giocare con personalità, attenzione, intensità per tutti i 40’.

«Sono molto felice per la prestazione che abbiamo fornito su un campo difficilissimo, abbiamo avuto personalità, dimostrato mentalità e vorrei dire che abbiamo dato l’idea di essere in controllo per tutta la durata del match - dichiara il coach dell’Unieuro -. Avevamo bisogno di una partita speciale per vincere e l’abbiamo fatta, ci serviva un successo di questo spessore per la fiducia e l’abbiamo ottenuto, ma io ero convinto che avessimo le qualità per riuscirci».

Al punto che venerdì lo aveva quasi preannunciato alla squadra. «Avevo detto ai miei giocatori che ci aspettava una grande serata e contrariamente alle mie abitudini a fine match sono entrato negli spogliatoi per complimentarmi e dire che questa grande serata ce la siamo proprio meritata».

Dopo avere sconfitto due delle prime tre in classifica, adesso al Pala Galassi è attesa Udine. «Si guarda avanti e si va avanti in questa maratona pazzesca, ma è chiaro che risultati come questo danno fiducia e confermano quanto dico sempre, cioè che alleno un gruppo che lavora sodo, che c’è grande collaborazione e unione tra staff e squadra. Le qualità le abbiamo».

E Forlì l’ha dimostrato reggendo l’urto fisico di Cantù, attaccando bene gli obiettivi e, come dichiarato da Martino, cambiando efficacemente vari assetti durante l’incontro con i quintetti leggeri che, a parte a rimbalzo d’attacco, non hanno pagato mai dazio.

