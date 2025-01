“Chiedo scusa ai nostri tifosi. Voglio vedere un atteggiamento diverso anche perchè ora c’è il derby”. Antimo Martino è arrabbiato e avvilito dopo il brutto ko di Verona (93-77) della sua Unieuro. “Non accetto di perdere in questo modo, dobbiamo svegliarci tutti, questa volta non posso prendere le difese dei giocatori: non si può giocare così il primo quarto”.