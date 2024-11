“Perkovic ha fatto un grande esordio in casa e sono contento per lui”. Coach Antimo Martino si gode una vittoria sudata (87-82 al 45’) e fortemente voluta contro Orzinuovi: “Una vittoria che abbiamo dimostrato di meritare e ringrazio il pubblico per il sostegno. Non meritavamo la seconda sconfitta di fila in casa e grazie al nostro temperamento siamo riusciti a vincere. É un segnale importante che abbiamo dato, grazie anche a una buona difesa”.