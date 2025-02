Una brutta e meritata sconfitta (69-82) con la sensazione che l’Unieuro fin dall’inizio non sia stata la solita e un amareggiato Antimo Martino analizza la gara con lucida obiettività: “Il nostro inizio di match ha dato fiducia a Nardò che poi ha veleggiato su questa grazie anche alle giocate di classe di Smith, ma devo ammettere che la nostra è stata una gara insufficiente in tutto e in tutti. Sono arrabbiato perché non era automatico ma questa sera mi aspettavo di portare a casa i due punti”.