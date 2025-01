La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, a seguito del Provvedimento del Prefetto di Livorno, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Forlì-Cesena e Pistoia per la gara Libertas Livorno-Unieuro Forlì, in programma domenica 26 gennaio alle ore 18.00. Il divieto ai residenti in provincia di Pistoia estende la restrizione ai tifosi di Montecatini, storicamente gemellati con i biancorossi forlivesi.