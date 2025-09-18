La carica di Allen a Forlì: “Sono tornato per finire quello che non ho portato a termine due anni fa”

Kadeem Allen è pronto alla sua seconda puntata a Forlì e oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa: “Sono tornato a Forli per finire quello che non ho portato a termine due anni fa. Questa è una squadra di veterani, adesso dobbiamo trovare il modo di mettere insieme le nostre esperienze e trovare la giusta chimica in campo. “C’è margine per crescere e poter provare a giocarcela contro tutte le squadre del campionato. Una partita alla volta sono sicuro che riusciremo ad ottenere risultati positivi”.