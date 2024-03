L’Unieuro va alla scoperta della squadra rivelazione

Sette impegni di campionato più almeno uno di Coppa Italia: nonostante le 25 partite già alle spalle, è ancora lunga la strada che condurrà l’Unieuro ai play-off e al momento decisivo di una stagione sin qui esaltante. Per questa ragione ogni tappa del percorso è importante come quelle che l’hanno preceduta o la seguiranno e la prossima è fissata a Roma, dove i biancorossi sfideranno la Luiss, una delle grandi sorprese di questa stagione.

Neopromossa con pochissimo credito ricevuto alla vigilia del campionato, la formazione “universitaria” ha tenuto un passo clamoroso dall’inizio del girone di ritorno in poi: virata la boa all’ultimo posto con appena 4 punti all’attivo, la squadra dell’ex forlivese Matteo Fallucca è nona a due punti da Vigevano, ma con una partita da recuperare.

Una partita da “tripla”

Impronosticabile, ma proprio per questo Forlì dovrà tenere altissima la guardia come conferma Todor Radonjic, uno che a Roma ci ha giocato anche se con la divisa della Stella Azzurra. «La nostra regola è quella di non pensare mai a quello che ci potrebbe riservare un futuro a medio o lungo termine, ma solo alla partita che il calendario ci mette davanti di volta in volta: questo atteggiamento ci ha permesso di essere adesso dove siamo - afferma l’ala dei romagnoli -. In questa fase a orologio, l’esperienza di Agrigento ci ha già detto che le trasferte sui campi di squadre che si giocano la salvezza sono molto dure, altro che scontate, e vanno affrontate con grande rispetto e concentrazione massima come se davanti ci trovassimo i primi della classe».

Posizione che, nei fatti, occupa Forlì, ma questo rappresenta sempre uno stimolo per chi si trova davanti Radonjic e compagni. «Certo, tutti triplicano gli sforzi contro di noi e poi la Luiss è una squadra giovane, molto intensa, in fiducia, grossa e che riempie molto bene l’area. Perciò dovremo prima di tutto essere bravi ad affrontare il match sin dall’inizio con altrettanta energia, poi sarà fondamentale attaccare l’area facendo circolare la palla per prendersi, poi, buone conclusioni anche dal perimetro quando la Luiss ce le concederà».

Un piano preciso quello dell’Unieuro in attacco, mentre nella propria metà campo la regola è sempre la stessa: difendere duro, possibilmente per 40 minuti. Anche perché, per almeno i 20 dei secondi tempi delle partite, nessuno difende come Forlì. Cosa scatti nell’intervallo dei match e come la squadra sia straordinariamente capace di adeguarsi sulla base delle indicazioni che l’incontro sta fornendo, prova a spiegarlo Radonjic. «Nulla di speciale in realtà, perché nell’intervallo c’è sempre un confronto tecnico e tattico con lo staff che ci fornisce indicazioni sempre molto precise, modificando a aggiungendo situazioni e stimoli che ci permettano di aumentare la nostra fiducia e lucidità e di toglierle agli avversari. Ci si pone degli obiettivi da perseguire durante la ripresa e noi proviamo a raggiungerli. Di sicuro posso dire che su cosa fare e come farlo, c’è grande sintonia tra lo staff tecnico e questa squadra».

Gruppo che di obiettivi da raggiungere ne ha uno molto preciso. «Non so se questo nostro primo posto fosse prevedibile, ma so quanto lavoro quotidiano c’è dietro e, quindi, averlo ora in mano ripaga di questo - spiega “Tosho” -. È un bel premio che non vogliamo lasciarci sfuggire e per questo è vietato qualsiasi rilassamento che potrebbe farci perdere tutto. Avere il fattore campo a favore per tutti i play-off è un vantaggio e vogliamo mantenerlo a tutti i costi».